The Witcher in Concert: Können Spielkonzerte gut sein?

Spielkonzerte sind in den letzten Jahren nur noch beliebter geworden, und das aus gutem Grund. Spiele tauchen in einzigartige Erlebnisse ein, ermöglichen es dir, hunderte Stunden in einem Universum zu verbringen, und wenn du ein Stück eines meisterhaften Soundtracks hörst, wirst du zurück in dieses Erlebnis versetzt. Für mich ist The Witcher 3: Wild Hunt nicht nur eines der besten Spiele aller Zeiten, sondern auch einer der Soundtracks, die am besten dazu beitragen, die Identität des Universums zu stärken. Es ist außerdem ohne Zweifel mein persönlicher Lieblingssoundtrack. Ich habe viele Stunden damit verbracht, nicht nur The Witcher zu spielen, sondern auch die Soundtracks der gesamten The Witcher Trilogie zu lesen und zu studieren, sodass es ein Muss, als die zehnjährige Konzerttour für The Witcher 3 Dänemark in KB Hallen besuchte. Aber wie übersetzt sich das eigentlich in ein Konzerterlebnis?

Von Anfang an bestand kein Zweifel, dass man einfach vergessen musste, wie es normalerweise ist, auf einem Konzert zu sein. Eine riesige Leinwand schmückte die Rückwand über den Musikern, sodass es sich eher so anfühlte, als würden wir einen Film sehen als ein Konzert besuchen. Es war ein etwas unkonventionelles Ensemble, bestehend aus Geigern und anderen Streichinstrumenten auf der linken Seite sowie Volksmusikern und Sängern auf der rechten Seite, mit dem Dirigenten in der Mitte. Die Folkmusiker stammten aus Percival Schuttenbach, der Band, die einen Großteil der Musik zu The Witcher 3 beisteuerte. Alle, einschließlich des Schaffners, waren für den Anlass gekleidet und sahen aus, als könnten sie aus den Straßen von Novigrad treten. Bevor alles begann, wurde uns versichert, dass dies ein besonderes Konzert sei, dass es okay sei zu weinen und dass wir endlich unsere Lieblingsmomente filmen könnten, sei es Geralt in der Badewanne, ein Kuss mit Triss oder Yennefer oder etwas ganz anderes.

Vor allem war dieses Konzert ein riesiger Fanservice – auf die bestmögliche Art. Wir haben die lange Saga des Spiels, vom berühmten Bad von Geralt bis zu Toussaint, in einem Konzert durchlebt. Ich war überrascht, wie chronologisch und story-fokussiert es war. Die etwa 1 Stunde und 45 Minuten teilten die Geschichte in Akte auf, mit kleinen Zitaten von Figuren, um jedes Kapitel einzurahmen. Es war zu gleichen Teilen chronologische Erzählung wie The Witcher 3 Fiebertraum, mit psychedelischen Übergängen, wobei es besonders psychedelisch in den Sequenzen mit den drei Crones im Sumpf wurde, begleitet von Knurren der weiblichen Sängerinnen und anderen Dingen. Es gab sogar kleine Stellen, in denen die Musiker entspannten, während Doug Cockle s rohe, vertraute Geralt Stimme einen kurzen Monolog aus dem Spiel vortrug, als wolle er uns in die Geschichte eintauchen.

Das Gesamterlebnis ließ uns fast das ganze Spiel noch einmal spielen wollen. Es ist positiv, dass man weitere 300 Stunden spielen möchte, aber der enorme Fokus auf den Bildschirm ließ es sich auch wie 60 % Konzert und 40 % wie eine Zuschauerparty anfühlen. Wir haben uns daran gewöhnt, aber es ist ein ziemlich ungewöhnliches Format. Wenn man alles sieht, von emotionalen Momenten wie Geralt und Ciri, wie sie sich umarmen, bis hin zu Geralt s Kampf gegen den großen Greif auf einer großen Leinwand, ist es unmöglich, sich visuell auf etwas anderes zu konzentrieren. Es ist unbestreitbar episch, den Greifkampf auf der großen Leinwand zu sehen, während Silver for Monsters live gespielt wird, mit einem dröhnenden Trommel und zwei sublimen Sängern mit "AAAAAaaaaAAAAAH----- Lelele-le-lele-le" auf voller Lautstärke. Aber es ist auch eine sensorische Überlastung. Warum schaue ich diese großartigen Musiker nicht an, wie sie ihr Bestes geben? Warum schaue ich stattdessen auf diesen Bildschirm?

Diese Spannungsteilung – zwei Stunden lang auf einen actiongeladenen Bildschirm zu starren, während eine unglaublich tighte Band alles gibt, was sie für ein Universum hat, das sie genauso lieben wie wir alle – ist etwas Besonderes. Ein Teil von mir wünschte, ich hätte das in DR's Concert Hall, Malmø Live oder ähnlichen miterlebt, mit voller Konzentration auf die Musiker und nicht auf einem Bildschirm. Ein anderer Teil von mir fragte sich, ob ein zurückhaltenderes Hintergrund, wie zum Beispiel Kunstwerke, nicht besser gewesen wäre. Aber andererseits war es etwas Besonderes, unsere geliebten Medien so im Fokus zu sehen, wie sie sie hier hatten. Um sich um etwas zu versammeln, das alle in der Halle so lieben, diese Momente zu teilen, die wir alle einzeln erlebt haben, jetzt auf eine riesige Leinwand projiziert, sodass ein vollbesetztes KB Hallen es für ein paar Stunden teilen konnte. Es ist etwas ganz Besonderes, und ich war wirklich glücklich, es zu erleben.

Der Fokus auf den Bildschirm lässt einen ihn auch ein bisschen wie einen Gamer sehen. Ein Freund meinte, sie müssten das Spiel wohl auf niedrigen Einstellungen laufen lassen, weil es auf seinem ohnehin schon alten PC verdammt besser aussah! Einige von uns hatten auch das Gefühl, dass wir aus den Launch-Trailern herausgezogen wurden, die ebenfalls verwendet wurden, in denen Geralt völlig anders aussieht als in den Zwischensequenzen des Spiels. Ein paar Mal traten auch kleinere Probleme der Spiel-Engine auf, wie zum Beispiel ein langsames Schwenken über ein unbeabsichtigt bewegtes Schmuckstück. Insgesamt war die visuelle Präsentation jedoch recht gelungen, besonders wenn coole Übergänge verwendet wurden, um alles zu einem Ganzen zusammenzufügen. Klanglich gab es auch nichts zu beanstanden, denn alle Teile der Band kamen klar zum Vorschein und es war so gut, wie es nur geht. KB Hallen.

Vielleicht das Beste an diesem Konzert war, dass egal, ob dein Lieblingsstück der unheimliche, dämonische Titelsong aus Hearts of Stone ist (ein klares Highlight, das auch ein lautes "JA" aus dem Publikum hervorrief), die Kaer Morhen -Melodie, Priscilla s Lied oder etwas ganz anderes – dein Moment kommt und du den Moment aus dem Spiel visuell erleben kannst. Basierend auf diesem Ehrgeiz hätte The Witcher 3 s geheimnisvolles, episches, slawisches Meisterwerk von Soundtrack kaum besser realisiert werden können. Als perfektes Ende kam nach dem zurückhaltenderen Blood and Wine Kapitel einer der frühen Trailer und brachte den Puls des Publikums etwas in Schwung, und schließlich kam der The Witcher 4 Trailer und brachte der Serie einen energiegeladenen, zukunftsweisenden Abschluss.

Es war wirklich spannend, Spiele aus dieser anderen Perspektive zu erleben, und es wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal für mich sein. Der relativ hohe Eintrittspreis macht es für die Engagierten, aber im Gegenzug bekommt man ein Erlebnis, das auf die Fans zugeschnitten ist. Als Medium an sich hoffe ich, dass Spielkonzerte in Zukunft mit diesem Format experimentieren werden, vielleicht damit auch mehr Platz für das entstehen kann, was tatsächlich auf der Bühne passiert. Es ist noch ein junger Konzerttyp, daher wird es interessant sein, ihm zu folgen. Wenn du die Gelegenheit bekommst, The Witcher in Concert zu erleben, wird es auf jeden Fall empfohlen.