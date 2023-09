The Witcher hat die Monopoly-Behandlung bekommen

HQ

Es gibt sicherlich keinen Mangel an Videospielen, die in Monopoly-Brettspiele umgewandelt wurden, mit früheren Veröffentlichungen, darunter Versionen, die auf Assassin's Creed, Sonic the Hedgehog, Super Mario und Sea of Thieves basieren. Und jetzt ist es Zeit für eine weitere Veröffentlichung.

Diesmal ist es The Witcher, und es ist speziell CD Projekt Reds The Witcher 3: Wild Hunt, das die Grundlage bildet. Wie üblich sind die Regeln so ziemlich die gleichen wie im ursprünglichen Monopoly, aber alle Orte, Karten und Teile wurden durch Dinge ersetzt, die in Geralts Universum passen. Hier ist die offizielle Beschreibung:

"Wirf deinem Hexer eine Münze zu und begib dich auf die Jagd nach dem Sieg in diesem ultimativen Spiel für The Witcher-Fans! MONOPOLY: The Witcher lässt die Spieler den Kontinent bereisen, um gefährliche Monster aus der beliebten Videospielreihe wie Bruxa, Crone, Leshen und mehr zu kaufen, zu verkaufen und zu handeln! Wirke Magie auf dem Spielfeld mit benutzerdefinierten Showobjekt-Spielsteinen, darunter ein Flammenbuch, eine Laute und ein Kristallschädel. Verbessere Immobilien mit Häusern und Herrenhäusern, während du Kopfgeld- und Überraschungssituationen verwaltest. Seien Sie der letzte Spieler mit benutzerdefinierter Kronenwährung, der gewinnt!"

Sie können Ihr Exemplar für 49.99 USD über Amazon oder andere Orte bestellen, die Brettspiele verkaufen. Wir finden, dass es wie ein gut aussehendes Spiel mit netten Komponenten aussieht, schauen Sie sich die Bilder unten an, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was das Paket enthält.