The Witcher: Geralt bekommt animierten Netflix-Film

Vor etwas mehr als einem Monat feierte Netflix' The-Witcher-Serie ihr Debüt und das wurde schnell zu einem echten Hit für den US-Streaming-Dienst. Der Anbieter freut sich über die hohe Nachfrage an der ersten Staffel, da eigenen Angaben zufolge bereits über 76 Millionen Mitglieder die Fantasy-Show mit Henry Cavill gesehen hätten. Gleichzeitig stellte sich heraus, dass Fans mehr Filmmaterial vom Weißen Wolf erwarten dürfen.

Die zweite Staffel ist nicht das einzige Projekt, das Netflix aktuell in ihrem Service aufarbeitet. Der Anbieter enthüllte einen Animationsfilm mit dem Titel "The Witcher: Nightmare of the Wolf", der eine "neue Bedrohung für den Kontinent" darstellen wird. Lauren S. Hissrich, die Drehbuchautorin der Serie, wird diese Arbeit mit ihrem Team planen und abnehmen.

Studio Mir wird diese neue Geschichte animieren, nachdem sie bereits an Die Legende von Korra arbeiteten. Die Vorfreude auf diesen Einstieg in das Franchise ist bereits groß und für Netflix sehr wertvoll.

