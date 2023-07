The Witcher führt die TV-Charts von Netflix der vergangenen Woche an

HQ

Netflix hat die Liste der zehn besten Filme und Serien der letzten Woche veröffentlicht, und es überrascht nicht, dass Staffel 3 von The Witcher trotz vieler Gegenreaktionen von engagierten Witcher-Fans bequem an der Spitze der Charts steht.

Mit 73 Millionen gestreamten Stunden und etwas mehr als 15 Millionen Aufrufen belegt The Witcher den Spitzenplatz von Black Mirror: Season 6, die nur halb so viele Aufrufe wie in der Vorwoche erzielt hat.

Es sollte gesagt werden, dass diese Staffel von The Witcher noch einen langen Weg vor sich haben wird, wenn sie die Höhen der ersten Staffel einholen will, da dies mit 83 Millionen Aufrufen und über 663 Millionen gestreamten Stunden immer noch die neuntmeistgesehene englische Netflix-Serie aller Zeiten ist.

Was den Filmbereich betrifft, so setzt Extraction 2 seine Herrschaft an der Spitze der Charts in der dritten Woche in Folge fort.