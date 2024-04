The Witcher endet mit einer fünften und letzten Staffel

HQ

Netflix hat angekündigt, dass seine TV-Serie The Witcher zu Ende geht. Zugegeben, das wird noch eine Weile dauern, denn die Live-Action-Version der Fantasy-Romane wird sowohl für eine vierte als auch für eine letzte fünfte Staffel zurückkehren.

Netflix hat bestätigt, dass sich Staffel 4 derzeit in Produktion befindet, und wir haben einen Vorgeschmack darauf in Form eines Einblicks in die Tabellenlesung des Drehbuchs erhalten, in der wir einen ersten Blick auf den neuen Geralt von Riva Liam Hemsworth werfen, der mit der Besetzung interagiert.

Es gibt kein offizielles Wort darüber, wann Staffel 4 oder 5 erscheinen wird, aber zweifellos können wir mit Staffel 4 rechnen, wahrscheinlich irgendwann in der ersten Hälfte des Jahres 2025, wenn die Produktion jetzt vollständig begonnen hat.