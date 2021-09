The Witcher: Dritte Staffel der Netflix-Serie wurde bestätigt

HQ

Am 17. Dezember wird die zweite Staffel der Netflix-Produktion The Witcher starten und am Wochenende ist ein neuer Trailer für das Programm veröffentlicht worden. Der ruft uns zum einen die Geschehnisse der ersten acht Folgen in Erinnerung und erlaubt zum anderen einen kleinen Ausblick auf die Abenteuer, die Geralt, Ciri und ihren Freunden in der zweiten Staffel bevorstehen.

Als ob das noch nicht genug wäre, haben wir jetzt auch die Bestätigung erhalten, dass eine dritte Staffel grünes Licht bekommen hat. Darüber hinaus hat CD Projekt Red der Produktion eines weiteren Animationsfilms und einer "kinderfreundlicheren" Serie zugestimmt. Wer mehr vom Hexer Geralt aus Riva sehen möchte, scheint in Zukunft einige spannende Dinge vom Streaming-Dienst Netflix erwarten zu können.