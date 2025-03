The Witcher: Die Alte Welt

HQ

Old World spielt lange vor der Saga von Geralt von Riva, in die wir durch die fantastischen TV-Spiele, Bücher und TV-Serien eintauchen konnten. Old World spiegelt eine Zeit wider, in der Monster auf der ganzen Welt weiter verbreitet waren.

In der Rolle eines neuen Hexers besteht das Ziel darin, deine Fähigkeiten zu trainieren, indem du Monster abschlachtest, Quests abschließt und Abenteuer erlebst.

Ich beginne mit einem langweiligen Punkt. Die Version, die ich gespielt habe, enthält das Basisspiel, alle Erweiterungen und Miniaturen. Insgesamt hast du am Ende 1088 verschiedene Karten und leider bist du es als Spieler, der die unglaublich schreckliche Aufgabe hat, alles zu sortieren. Normalerweise macht mir so eine Aufgabe nichts aus, aber leider sind die Anweisungen sehr spärlich, was zu YouTube-Clips und verschiedenen Beiträgen in Foren führte, die mir bei meinem Versuch halfen, alles in Ordnung zu bringen. Wenn Sie jedes Spiel und jede Erweiterung einzeln kaufen, werden Sie wahrscheinlich nicht damit zu kämpfen haben, und es ist fast etwas, das ich empfehlen kann.

All das und noch viel mehr war in der Big Box-Version enthalten.

Wenn alles in Ordnung ist, können Sie sich einer riesigen Box in Ihrem Regal rühmen, in die alles passt, was mit dem Spiel zu tun hat. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es von Anfang an besser organisiert wäre. Es ist nicht zu viel verlangt, wenn man über eine so exklusive und luxuriöse Ausgabe des Spiels spricht. Denn wenn man über diese Probleme hinwegsieht, ist alles von sehr guter Qualität. Die Karten sind robust und gut gestaltet. Alle Boards und Zubehörteile haben die richtige Größe und atmen Qualität. Das Gleiche gilt für die riesige Menge an Miniaturen, die in der Größe variieren, aber alle - sei es ein Hexer, ein Pferd auf einem kleinen Haus oder ein gruseliges Monster - sehr schön sind. In der Ausgabe, die ich erhalten habe, sind sie auch "schattiert", was bedeutet, dass sie eine dunkle Waschung erhalten haben, die sie leicht schattiert aussehen lässt. Sehr nett!

Werbung:

Es ist erwähnenswert, dass Sie beim Kauf des Basisspiels nicht alle Miniaturen erhalten. Sie werden zum Spielen des Spiels nicht benötigt, sondern können durch kleine Marker ersetzt werden. Aber zu Miniaturen sagt man sicher nicht nein. Weitere Dinge, die in der Edition enthalten sind, die mir Go On Board geschickt hat, sind eine große Neoprenmatte, die als Spielfeld dient, Münzen aus Metall und zusätzliche Würfel. Dann gibt es noch viele andere Dinge wie Kickstarter-exklusive Minis und Erweiterungen. Wenn Sie genau die gleiche Auflage haben möchten, die Sie auf den Bildern sehen, müssen Sie eine saftige Summe bezahlen.

Genug über Lagerung, Qualität und Kisten im Allgemeinen - was ist das für ein Spiel? Kurz gesagt, ich würde es ein Bosskampfspiel mit Elementen des Handmanagements, des Würfelns, des Deckbaus und kleinerer Elemente des Rollenspiels nennen. Es ist eine ziemlich herzhafte Mischung, aber ich denke, dass alles zu einem schönen Ganzen zusammenfließt. Die Karten funktionieren auf zwei verschiedene Arten - sowohl als einzige Möglichkeit, über den Kontinent zu reisen, als auch als Karten, die du im Kampf gegen Feinde und andere Hexer verwendest. Es ist eine nette Lösung und bedeutet, dass du darüber nachdenken musst, welche Karten du deiner Hand hinzufügen musst, um sowohl Feinde zu töten als auch dorthin zu gelangen, wo du hin willst.

Die Karte bietet eine ganze Reihe von Städten und Orten, die du aus dem Videospiel kennst. Vengerberg, Kaer Morhen, Novigrad und Cidaris, um nur einige zu nennen. Jeder Ort ermöglicht es Ihnen, unterschiedliche Dinge zu tun, wenn Sie ihn besuchen. Einige beherbergen den Ort für eine Partie Witcher-Poker, andere ermöglichen es Ihnen, Münzen auszugeben, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern, und dann gibt es solche, die es Ihnen ermöglichen, die Auswahl der Karten zu ändern, wenn Sie die Phase erreichen, in der Sie eine neue Karte kaufen.

Hier sind ein paar Dinge, auf die ich noch etwas näher eingehen muss. Ich werde mich nicht überfokussieren und auf alle Details eingehen, aber damit Sie in der Lage sind, - einigermaßen - zu verstehen, wie es funktioniert, muss ich ein paar Dinge genauer erklären. Schauen wir uns zunächst das Levelling Up an. Der Hexer, den du spielst, hat vier verschiedene Bereiche, die du im Laufe des Spiels aufrüstest. Verteidigung, Kampf, Alchemie und dann noch eine letzte, die für alle wählbaren Charaktere unterschiedlich ist. Wenn du diese auflevelst, erhältst du positive Effekte, wie z. B. mehr Rüstungspunkte, mehr Karten während der Kämpfe und auch die Verwendung von mehr Tränken während der Schlachten. Diese steigen bis Stufe fünf auf, und deine allgemeine Hexer-Stufe wird erhöht, nachdem alle eine Stufe höher erreicht haben - das heißt, wenn du Kampf, Verteidigung, Alchemie und deine Spezialfähigkeit auf Stufe zwei hast, wird auch deine allgemeine Stufe auf zwei erhöht. Du kannst nicht mehr als eine Stufe über der allgemeinen Stufe "aufsteigen".

Werbung:

So könnte es aussehen, wenn du mit allen Erweiterungen gleichzeitig spielst.

Beim Spielen von The Witcher: Old World durchläufst du drei verschiedene Phasen. Zuerst reist man quer durch den Kontinent, dann entscheidet man, ob man in die Schlacht zieht oder eine Ereigniskarte wählt, und wenn man damit fertig ist, kauft man eine neue Karte. Du kaufst die Karten mit den Karten, die du bereits auf der Hand hast. Wenn du eine Karte verwendet hast, legst du sie auf einen Stapel (Ablagestapel) beiseite. In jeder neuen Runde nimmst du drei neue Karten zusammen mit denen, die du bereits auf der Hand hast. Eine größere Hand führt also zu mehr Dingen, die Sie in Ihrem Zug tun können. Daher musst du analysieren und einige Zeit damit verbringen, darüber nachzudenken, wie viele Karten du für die nächste Runde brauchst und ob es sich lohnt, bis zu drei Karten beiseite zu legen, um die wirklich schöne Karte oben auf dem Brett zu bekommen. Der Preis der Karten hängt nicht nur davon ab, was sie sagen, sondern auch von der Reihenfolge, in der sie auf dem Brett erscheinen. Die oben kosten immer eine Münze mehr, während die unten reduziert sind und eine Münze weniger als üblich kosten. Du musst also entweder geduldig sein und warten, bis die Karten nach unten wandern (du entfernst Karten, ziehst neue und lässt die alten in jeder Runde eine Stufe nach unten gleiten) oder du hackst sofort und bekommst in der nächsten Runde eine schnelle Runde. Es ist ein interessanter Kompromiss und ein Mechanismus, den ich mag.

Was ist mit Ereigniskarten? Nun, hier finden wir die Rollenspielelemente und die Möglichkeit, "auf ein Abenteuer zu gehen". Du entscheidest, ob du entweder eine Karte liest, die mit Städten verknüpft ist, oder Karten, die eher auf die Wildnis ausgerichtet sind. Meistens werden Sie vor einige Entscheidungen gestellt, bei denen Sie, je nachdem, was Sie tun, belohnt oder bestraft werden. Wenn du Glück hast, kannst du Ausrüstung und Waffen finden. Leider sind die Chancen dafür recht gering, da sich dieser Teil des Spiels leider etwas undurchsichtig anfühlt. Es ist gut geschrieben und interessant, aber es rauscht viel zu schnell vorbei. Es gibt auch viele Karten, so dass das Risiko besteht, dass Sie nicht auf die Karten stoßen, die besonders viel Spaß machen.

Hier siehst du die Farben, die anzeigen, welche Art von "Combos" du machen kannst.

Dann sollten wir uns die Schlachten genauer ansehen. Die Karten, die du auf der Hand hast, haben unterschiedliche Farben und Verknüpfungen. Du kannst Kombos mit anderen Karten ausführen, um mehr Schaden anzurichten, deine Rüstungspunkte zu erhöhen und auch mehr Karten zu ziehen, wenn du das nächste Mal an der Reihe bist zu kämpfen. Die Feinde haben eine Reihe von Karten, je nachdem, wie viel Gesundheit sie haben, und das Gleiche gilt für dich - deine Karten sind diejenigen, mit denen du kämpfst, aber auch die Anzahl der Lebenspunkte, die du hast. Wenn dein Gegner Schaden verursacht, verlierst du Karten, die du während des Kampfes nicht mehr verwenden kannst. Die Monster, denen du gegenüberstehst, sind je nach Stufe unterschiedlich stark. Sie gehen von Stufe eins bis drei, wobei letztere natürlich eine höhere Gesundheit und eine größere Fähigkeit haben, dir Schaden zuzufügen.

Dein Spielertableau. Ein ordentliches und cleveres Design - klar und gut.

Aber was soll das alles? Kämpfen, Poker spielen, aufleveln und Tränke trinken? Nun, um in The Witcher: Old World zu gewinnen, musst du vier Trophäen sammeln und wer zuerst die vierte bekommt, gewinnt. Diese werden durch Kampf und Meditation gesammelt. Meditation hängt mit der Spezialfähigkeit zusammen und ist die einzige Möglichkeit, sie auf Stufe fünf zu heben. Sobald du das Spiel gelernt hast, ist es sowohl einfach als auch unterhaltsam, aber leider ist der Weg dorthin nicht gerade geradlinig.

Leider hatte ich das Gefühl, dass es manchmal schwierig war, Antworten auf Fragen im Regelbuch zu finden, wenn man in Schwierigkeiten geriet. Stattdessen musste ich mich wieder dem Internet und Foren zuwenden. Insgesamt ist das Regelwerk gut und erklärt klar, was zu tun ist und wann es zu tun ist. Es gibt auch eine Reihe von Karten, die Sie als Unterstützung daneben lassen können und die die wichtigsten Punkte erklären. Aber manchmal, wie gesagt, sind die Antworten nicht da und nach all dem Googeln, das ich machen musste, habe ich festgestellt, dass viele Leute dem zustimmen.

Dann ist da noch die Frage der Erweiterungen. Diese Rezension geht nicht auf die Erweiterungen ein, sondern konzentriert sich nur auf das Basisspiel, aber es ist erwähnenswert, dass das Erlebnis, zusammen mit den Erweiterungen Monster Trail und Wild Hunt, zum Beispiel, das Unterhaltungsniveau zumindest ein paar Stufen erhöht. Es gibt Elemente, die sich fast so anfühlen, als hätten sie von Anfang an in das Basisspiel eingebaut werden sollen. Die Kämpfe gegen die Monster und die thematischen Dinge machen mit den Erweiterungen mehr Spaß. Ich habe die Erweiterungen Skellige und Mage noch nicht ausprobiert, aber ich bin mir sicher, dass es dort genauso ist.

Die Miniaturen sind hochklassig - aber nicht wirklich notwendig.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich The Witcher: Old World sehr mag. Es sieht fantastisch aus, macht Spaß und bietet Lore und spannende Gegner sowie eine gute Möglichkeit, Witcher zu Hause im Wohnzimmer zu spielen. Man erkennt sich aus den Spielen wieder und es ist klar, dass CD Projekt Red an der Entstehung des Spiels beteiligt war. Aber dann gibt es Fehler, die in einigen Fällen hätten vermieden werden können. Das Regelwerk hätte besser sein sollen, es hätte mehr Fokus auf die Rollenspielelemente gelegt werden sollen und was das Rating für mich etwas mehr nach unten zieht, ist das Wissen, dass The Witcher: Old World zusammen mit mindestens einer Erweiterung viel besser sein wird. Aber es ist immer noch ein wirklich gutes Spiel und es funktioniert gut mit der regulären Ausgabe ohne Miniaturen und all den anderen Unsinn. Aber wenn Sie ein bisschen mehr ausgeben möchten, gibt es ein kleines Extra-Sahnehäubchen.

Bewertung: 8/10

Spielinformationen

Empfohlenes Alter: 14+

Durchschnittliche Spielzeit: 90-150 Minuten

Anzahl der Spieler: 1-5

Preis: £60-140