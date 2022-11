The Witcher: Blood Origin verspricht Elfen und Monster zu Weihnachten

HQ

Während wir schon seit einiger Zeit wissen, dass die The Witcher-Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin später in diesem Jahr rechtzeitig zu den Feiertagen erscheinen würde, da diese Veröffentlichung jetzt sehr, sehr schnell kommt, hat Netflix einen Teaser-Trailer für die Show veröffentlicht.

Im Trailer bekommen wir einen Blick auf die Fantasy-Welt und die Arten von Elfen und Monstern, die sie bewohnen. Da sich die Show um die Entstehung des ersten Witchers dreht, gibt es nicht viel in den Clips, die dies jetzt necken, aber zweifellos werden zukünftige Trailer und dann die eventuelle Veröffentlichung all das abdecken.

Wann The Witcher: Blood Origin auf Netflix debütieren wird, kommt die Serie am 25. Dezember an.