The Witcher: Blood Origin stellt einen peinlichen Rekord auf Rotten Tomatoes auf

Wir mochten The Witcher: Blood Origin wirklich nicht, und die meisten anderen Medien scheinen uns zuzustimmen. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat es 24 Kritiken mit einem Durchschnitt von 34 (von 100) auf Rotten Tomatoes. Während dies deprimierend schlimm ist, wird es tatsächlich schlimmer. Wie von Forbes hervorgehoben, hat die Serie den niedrigsten Zuschauerwert aller Zeiten.

Und als sie es schrieben, hatte es einen Durchschnitt von 9... die inzwischen auf 8 geschrumpft ist. Es gab ein paar Berichte, in denen behauptet wurde, dass Henry Cavill mit der Richtung von Netflix nicht zufrieden war, und es scheint wirklich so, als ob so ziemlich jeder damit einverstanden ist. Außer vielleicht Netflix.

Hoffen Sie, dass die dritte Staffel von The Witcher die Dinge nächstes Jahr umkehren wird, oder sollte diese Serie (basierend auf den Romanen von Andrzej Sapkowski) stattdessen von jemand anderem neu gestartet werden?