The Witcher: Blood Origin bekommt seinen ersten richtigen Trailer

Die Tatsache, dass Henry Cavill The Witcher nach der dritten Staffel hinter sich lässt, bedeutet nicht, dass Netflix Pläne hat, das Franchise zu beenden. Ganz im Gegenteil, denn das Unternehmen hat bereits entschieden, dass Liam Hemsworth die Rolle von Geralt übernehmen wird, während sich auch viele andere The Withcer-Projekte zusammenbrauen.

Der nächste in der Reihe heißt The Witcher: Blood Origin, der nun seinen ersten richtigen Trailer bekommen hat. Hier sehen wir Michelle Yeoh als eine der Hauptfiguren - und gegen Ende treffen wir auch auf ein sehr bekanntes Gesicht. Etwas, auf das man sich freuen kann, wenn es am 25. Dezember auf Netflix Premiere feiert.