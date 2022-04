The Witcher bekommt ein offizielles Kochbuch

HQ

Wir warten immer noch auf eine PS5 und Xbox Series Version von CD Projekt Reds The Witcher 3: Wild Hunt, aber Fans des Fantasy-Universums können sich auf einen weiteren The Witcher-Leckerbissen freuen, der noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.

Das wird allerdings kein Videospiel sein, sondern ein offizielles Kochbuch mit über 80 Rezepten, inspiriert von den The Witcher-Spielen, die euch den Mund wässrig machen sollen.

Das Buch haben Anita Sarna und Karolina Krupecka von Witcher Kitchen and Nerds Kitchen geschrieben, einem Blog, der sich darauf spezialisiert hat Essen aus Videospielen nachzukochen.

Ihr könnt das Buch jetzt schon bei Penguin Random House bestellen. Der Veröffentlichungstermin ist der 25. Oktober 2022.