The Witcher Autor bestätigt, dass er ein neues Buch in der Reihe schreibt

HQ

The Witcher-Autor Andrzej Sapkowski hat bestätigt, dass er an einem neuen Buch der Reihe arbeitet.

Auf dem YouTube-Kanal von Fantastic talk(s) sagte Sapkowski Folgendes, als er gefragt wurde, ob er an etwas Neuem arbeite:

"Ich sage diese Dinge nie, denn bei mir weiß man nie. Vielleicht tue ich etwas, vielleicht auch nicht. Und bisher, wenn ich sagte, dass ich etwas schreiben würde, und dann habe ich es nicht geschrieben, haben sich die Leute beschwert, als hätte ich sie getäuscht und als hätte ich gelogen. Deshalb spreche ich nicht gerne über das, was ich tue, bis ich damit fertig bin. Denn bis ich es fertig habe, glaube ich nicht, dass es existiert. Aber da ich für Ukrainer immer Ausnahmen mache, werde ich es auch dieses Mal tun. Ja, ich arbeite an einem neuen Buch über Hexer und das ziemlich fleißig. Es kann ein Jahr dauern, aber nicht länger."



Iss dir die Seele aus dem Leib, George R.R. Martin. Sapkowski bestätigte nicht, ob dieses Buch die Geschichte von Geralt von Riva fortsetzen oder nur eine weitere Geschichte in der Welt von The Witcher sein wird, aber so oder so werden die Fans sicherlich froh sein, neues Material zum Lesen zu bekommen.

Freust du dich auf ein neues Witcher-Buch?