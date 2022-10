The Witcher 4 wird nicht vor mindestens 2025 erscheinen

HQ

Es war eine aufregende Zeit, als CD Projekt die nächste The Witcher-Trilogie ankündigte , und ein noch aufregenderer Moment, als der polnische Entwickler enthüllte , dass die gesamte Trilogie von Spielen, die sich darauf beziehen, innerhalb eines Zeitraums von sechs Jahren nach der ersten Ankunft kommen würde. Aber mit so viel versprochen, wurde die Frage, wann The Witcher 4 / Project Polaris ankommen würde, zu einer großen Frage.

Und jetzt haben wir ein paar Informationen dazu, da der Präsident und gemeinsame CEO von CD Projekt, Adam Kiciński, während eines Investorengesprächs gesagt hat, dass das nächste Spiel mindestens drei Jahre entfernt ist.

Dies liegt daran, dass der Entwickler zusätzliche Zeit benötigt, um die Technologie vorzubereiten, auf der diese nächste Charge von Spielen aufbauen wird, zusätzlich zur tatsächlichen Erstellung des Spiels selbst, was an und für sich keine leichte Aufgabe sein wird. Unnötig zu sagen, dass Sie nicht den Atem anhalten, wenn Project Polaris in absehbarer Zeit ankommt.