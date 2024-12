The Witcher 4 wird die gleiche Kartengröße und Questanzahl wie The Witcher 3 haben

HQ

Wenn Gamer älter werden und ihr Leben immer hektischer wird, kann es sich manchmal fast entmutigend anfühlen, wenn man einen Entwickler sagen hört, dass es eine Stunde und dreißig Minuten dauert, die Karte seines Spiels zu überqueren, oder dass es 400 Stunden an Inhalten gibt, die man durcharbeiten muss, weil man sich fragt, wo man all diese Zeit unterbringen soll. Gleichzeitig gibt es aber auch große RPGs, die sich auf Qualität statt Quantität konzentrieren.

Das scheint genau das zu sein, was CD Projekt Red in The Witcher 4 anstrebt. Im Gespräch mit dem YouTuber SkillUp bestätigte CD Projekt Red, dass wir im Vergleich zu The Witcher 4 eine ähnliche Kartengröße und Anzahl an Quests erwarten können, wie sie in The Witcher 3: Wild Hunt zu sehen ist.

"Die Anzahl der Quests - mehr oder weniger die gleiche... In erster Linie wollen wir ein super fesselndes Erlebnis liefern, also wieder Qualität vor Quantität", sagt Game Director Sebastian Kalemba. "Was wir versprechen können - ja, dieses Spiel wird ziemlich groß. Das wird groß im Vergleich zu allem, was wir bisher vorbereitet haben."

The Witcher 3: Wild Hunt war eine riesige Karte für sich, und Gebiete wie Velen und Skellige hätten ihre eigenen Spiele sein können. Selbst wenn die Karte für The Witcher 4 ungefähr die gleiche Größe hat, haben wir viel zu erkunden.