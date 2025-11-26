The Witcher 4 wird bei den Game Awards 2025 nicht gezeigt

HQ

Wir sind nur noch zwei Wochen von der großen The Game Awards in diesem Jahr entfernt. Das zeigt nicht nur, welche Spiele wir in der Branche dieses Jahr am meisten mochten, sondern auch viele spannende Enthüllungen und Ankündigungen zu kommenden Spielen. Letzteres enthielt letzteres den ersten Trailer zu The Witcher 4, sodass einige, die die Branche nicht genau verfolgen, dachten, das bedeute, dass das Spiel kurz vor dem Launch steht und wir dieses Jahr mehr davon sehen würden. Das ist nicht der Fall.

Michał Nowakowski, CEO von CD Projekt, hat bei X absolut klargestellt, dass The Witcher 4 während der Game Awards in der Nacht des 12. Dezember hier in Europa nicht gezeigt wird. Wahrscheinlich sehen wir auch niemanden aus dem Studio auf der Bühne, da sie nur für das meist erwartete Spiel nominiert sind und gegen Grand Theft Auto VI antreten...

Trotzdem ist es nett von ihm, das anzukündigen, da es den Leuten leichter fällt, ihre Erwartungen im Zaum zu halten, zusammen mit uns, die Naughty Dog-Spiele absolut lieben.