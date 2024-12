The Witcher 4 stellt die Handlungsfähigkeit des Spielers in den Mittelpunkt

HQ

The Witcher 4 präsentiert Ciri als zusätzliche Hauptfigur, doch alles weist darauf hin, dass CD Projekt RED dieses Mal plant, einen anderen Ansatz zu verfolgen. Dabei soll dem Spieler mehr Freiheit geboten werden, um sich nicht nur durch die Erzählung, sondern auch durch das Gameplay auszudrücken.

In einem Interview mit IGN sagt Regisseur Sebastian Kalemba, dass wir durch Ciri mehr Ausdrucksmöglichkeiten sehen werden:

"Wir geben den Spielern mehr Werkzeuge an die Hand, um nicht nur erzählerisch, sondern auch vom Gameplay her spielen und mit den Konsequenzen umgehen zu können. Wir wollen den Spielern mehr Möglichkeiten geben, das Gefühl zu haben, dass sie ihre Erfahrung definieren."

Und wie sieht das aus? Tatsächlich zieht Kalemba einen Vergleich zu Cyberpunk 2077 und sagt, dass es mehr Gameplay-Optionen als in The Witcher 3: Wild Hunt gab:

"Ich glaube, das Gameplay [in Cyberpunk 2077] war abwechslungsreicher [als das in The Witcher 3] und es gab mehr Freiheit, wenn es darum geht, Charakter-Builds zu erstellen und Begegnungen auf seine eigene Weise zu erleben. Das ist etwas, das wir auf jeden Fall als Lektion [zu The Witcher 4 ] mitnehmen wollen. Wir wollen das Gameplay von [The Witcher 3] verbessern, aber wir wollen auch die Art und Weise, wie man die Welt erkunden kann, besser aufeinander abstimmen."