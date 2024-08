The Witcher 4 steht kurz vor dem Eintritt in die volle Produktion

HQ

Wie du wahrscheinlich weißt, hat CD Projekt Red mehrere verschiedene Projekte in Arbeit, darunter ein Remake des ersten The Witcher und eine Fortsetzung von Cyberpunk 2077. Das vielleicht aufregendste davon ist jedoch The Witcher 4 (intern Project Polaris genannt).

Am Mittwochabend bekamen wir endlich ein Lebenszeichen von letzterem. Insider Hazzador Gamin weist auf Threads darauf hin, dass das polnische Kraftpaket angekündigt hat, dass die Vorproduktion von The Witcher 4 zu Ende geht und die volle Produktion nun beginnt. Michał Nowakowski, Chef von CD Projekt Red, erklärt in einer Pressemitteilung:

"Die Arbeiten an Polaris schreiten voran - das Entwicklungsteam nähert sich einem wichtigen Meilenstein, der das Ende der Vorproduktionsphase markieren wird. Die erste Jahreshälfte war auch eine arbeitsreiche Zeit für unser Studio in Boston, das den Grundstein für Project Orion legt - ein neues Spiel, das im Cyberpunk-Universum angesiedelt ist."

Das bedeutet, dass die Arbeit an der eigentlichen Entwicklung jetzt im Gange ist und hoffentlich bedeutet dies, dass wir uns auf einige Hinweise über kommende Stellenangebote freuen können, und möglicherweise auf das eine oder andere Gerücht, das seinen Weg aus CD Projekt Red findet. Es wird aber wahrscheinlich noch mindestens zwei Jahre dauern, bis wir tatsächlich etwas Offizielles zu sehen bekommen.