The Witcher 4 sieht im neuen Gameplay wunderschön aus

The Witcher 4 hat heute den Auftakt zur State of Unreal-Präsentation gemacht, und obwohl es bei diesen Präsentationen manchmal mehr darum geht, die Technologie als das Spielerlebnis zu zeigen, haben wir eine Menge interessanter Details über Ciris Abenteuer in CD Projekt Reds RPG-Nachfolger.

Wir begannen mit einem Cinematic-Trailer, der dazu führte, dass Ciri durch die bergige und waldreiche Region von Kovir spazierte, die wir erkunden werden. Wir werden dies auf dem Rücken eines Pferdes tun, mit unserem neuen Reittier Kelpie.

Wir haben auch einen Blick auf die Details in der Welt geworfen, sowie auf eine Siedlung, die einen Haufen NPCs zeigt, die miteinander interagieren und ihrem täglichen Leben nachgehen. Wir bekommen einen weiteren Check-in mit Ciri, der sie bei der Jagd auf einen Mantikor zeigt, mit einer riesigen Stadt im Hintergrund.

The Witcher 4 befindet sich in der Entwicklung für Xbox Series X/S, PS5 und PC.