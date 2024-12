The Witcher 4 Romanzen werden "super fesselnd und sehr bedeutungsvoll" sein

HQ

Es gab schon immer viele Gelegenheiten für amourösere Eskapaden in der The Witcher-Reihe, aber sie waren oft sehr losgelöst vom Spiel, eher kurzlebig und nicht sehr tiefgründig. CD Projekt Red will dies anscheinend für The Witcher 4 ändern.

In einem Gamespot-Interview erklärt der Schöpfer des Spiels, Sebastian Kalemba, dass Dating in The Witcher 4 bedeutungsvoller sein wird:

"Es ist ein Teil der Art und Weise, wie wir Spiele machen. Es ist ein Teil der menschlichen Natur. Das ist eine ganz normale Sache. Ohne das wären wir meiner Meinung nach nicht in der Lage, die ganze Geschichte zu erzählen.

Wir wollen dem viel Aufmerksamkeit schenken und es super überzeugend und sehr bedeutungsvoll machen. Es geht also nicht nur darum, eine Romanze um einer Romanze willen zu machen. Das ist nicht der CDPR-Weg."

Was hältst du von diesem neuen Fokus auf Liebesromane?