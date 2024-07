The Witcher 4 ist "das fortschrittlichste" Spiel, an dem CD Projekt Red derzeit arbeitet

HQ

Wir wissen bereits, dass CD Projekt Red gerade viel um die Ohren hat, darunter ein Remake des ersten The Witcher, aber auch The Witcher 4, eine Fortsetzung von Cyberpunk 2077 und das mysteriösere Project Sirius - und wahrscheinlich noch mehr Projekte.

Es scheint jedoch, dass das kommende The Witcher 4 unter all den Spielen, an denen sie gerade arbeiten, in einer eigenen Liga spielt, denn in einem Interview im Flow Games-Podcast verrät Associate Game Director Paweł Sasko, dass der Titel "der fortschrittlichste von allen" ist.

Das hört sich natürlich sehr vielversprechend an, aber leider scheint es noch ein langer Weg zu sein, bis wir es spielen können. Das Unternehmen erklärte kürzlich, dass es erwartet, Ende dieses Jahres mit der vollen Produktion zu beginnen, und danach wird es wahrscheinlich noch einige Jahre dauern, bis sie fertig ist.

Danke GamesRadar