The Witcher 4 hat über 300 Entwickler, die bei CD Projekt Red daran arbeiten

The Witcher 4, eines der am heißesten erwarteten kommenden RPGs, bleibt größtenteils in Geheimnisse gehüllt. Abgesehen von dem Teaser-Bild, das wir vor einiger Zeit erhalten haben, gab es nicht viel an neuen Informationen.

Es scheint jedoch, dass die Arbeit bei CD Projekt Red auf Hochtouren läuft. Aus einem neuen Ergebnisbericht des Unternehmens geht hervor, dass rund 330 Entwickler an dem Spiel arbeiten. Bis Mitte 2024 soll diese Zahl auf über 400 steigen.

Das bedeutet, dass bereits jetzt rund die Hälfte des Studios am nächsten Witcher-Spiel arbeitet. Hoffentlich können wir bald mehr über die Geschichte, die Umgebung und mehr erfahren, während wir uns auf unsere Rückkehr in die Welt der Monster und Monsterjäger freuen.