The Witcher 4 Es ist unwahrscheinlich, dass es Erweiterungen gibt, sagt CD Projekt Red

HQ

Im Gegensatz zu The Witcher 3: Wild Hunt, das bis nächstes Jahr seine dritte Erweiterung haben wird, werden wir keine größeren DLCs für The Witcher 4 sehen. Zumindest scheint das bei den Plänen des Entwicklers CD Projekt Red der Fall zu sein, denn das Unternehmen ist einfach zu beschäftigt.

Wie im vollständigen Gespräch zur Bekanntgabe der neuesten finanziellen Ergebnisse (über GamesRadar+) bestätigt wurde, sagte CEO Michał Nowakowski: "Es wäre ehrlich gesagt schwierig für uns, eine Erweiterung zur kommenden Trilogie hinzuzufügen." Er wies auch auf die "ehrgeizige" Pläne hin, dass das Unternehmen innerhalb von sechs Jahren nach Veröffentlichung des ersten Spiels das zweite und dritte Spiel der Witcher-Trilogie von Ciri veröffentlichen soll. Wir werden außerdem erwartet, innerhalb dieses Zeitrahmens ein neues Cyberpunk-Spiel zu bekommen.

Die ersten drei Witcher-Spiele erschienen innerhalb von acht Jahren nach der Veröffentlichung des ersten Spiels, aber als das dritte Spiel kam, schien CD Projekt Red seinen endgültigen Platz im Franchise gefunden zu haben. Jetzt muss es nicht nur auf dem aufbauen, was viele Spieler als einen der besten Titel aller Zeiten bezeichnen würden, sondern möchte auch die nächsten beiden Nachfolgespiele in einem noch kürzeren Zeitraum veröffentlichen als die erste Witcher-Trilogie.

CD Projekt Red hat heutzutage deutlich mehr Geld und Personal, teilt aber auch seine Ressourcen zwischen The Witcher und Cyberpunk auf. Wir müssen sehen, wie sich seine Ambitionen entwickeln, aber im Moment hoffen wir einfach, dass The Witcher 4 den hohen Erwartungen gerecht wird, mit oder ohne eine Erweiterung.