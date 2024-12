The Witcher 4 bricht keines der Enden von Witcher 3

HQ

Es gibt Spiele, die so viele unterschiedliche Enden haben, dass Fortsetzungen einige als "Kanon" auswählen und andere fallen lassen müssen. Aber es sieht so aus, als hätte CD Projekt RED einen Weg gefunden, alle Enden von The Witcher 3: Wild Hunt gleich zu behandeln.

In einem Interview mit IGN Franchise & Lore-Designer Cian bestätigt Maher, dass alle Enden in The Witcher 3 in The Witcher 4 als Kanon behandelt werden, sogar das, in dem Ciri anscheinend stirbt:

"Die einzige Komplikation ist wahrscheinlich die Vorstellung, dass es ein Ende gibt, in dem Ciri in The Witcher 3 sterben kann. Es gibt Hinweise in diesem Ende, die die Tatsache hervorheben, dass sie wahrscheinlich nicht stirbt. The Witcher 4 wird keinen Kanon brechen oder gar beleidigen"

Natürlich wissen wir nicht genau, wie das Spiel an das dritte Spiel anknüpft, aber wir wissen, dass Ciri die Hauptfigur ist und dass Geralt immer noch da ist.