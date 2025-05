The Witcher 3: Wild Hunt wurde fast etwas ganz anderes genannt

HQ

Heute, im Jahr 2025, kennen wir und kennen seit einem Jahrzehnt den Namen des Spiels The Witcher 3: Wild Hunt. In den folgenden Jahren war es fast ein Maßstab für alle RPGs, ein Spiel, das die Leute befürworten, lieben und von dem es immer noch häufig Exemplare ergattert, wobei die jüngste satte Schwelle von 60 Millionen verkauften Spielen eine feste Bestätigung dafür ist. Aber es gab eine Welt, in der das Spiel nicht als The Witcher 3: Wild Hunt bekannt war.

Im Gespräch mit Eurogamer verriet Michal Platkow-Gilewski, Vizepräsident für Kommunikation und PR bei CD Projekt Red, dass der Titel einst sehr, sehr anders war... Und dass es fast auch hängen geblieben wäre, bevor der Entwickler entschied, dass es ein bisschen zu lang war.

"Ich mochte Northern Lights. Für einen Moment war da The Witcher 3: Northern Lights. Es hat es nie in ein Logo-Design geschafft, aber auf dem Whiteboard war es eine Zeit lang da."

Er merkte dann an, dass der Name an der Spitze eigentlich A Time of Axe and Sword war und dass dies einst als "der Eine" angesehen wurde, bevor man sich schließlich für etwas viel Vertrauteres entschied, das heute viel vertrauter ist.

»Jawohl! Deshalb starb es ziemlich schnell. Aber ich erinnere mich, dass ich ein Dokument mit dem endgültigen Namen erstellt habe, und das war der endgültige Name, und mit einigen Kollegen haben wir gewettet, wie lange es dauern würde. Es dauerte nicht lange. Also spielten wir mit dem Namen, aber in dem Moment, als wir Wild Hunt fanden... "

Es ist schwer, das Spiel als etwas anderes als The Witcher 3: Wild Hunt zu sehen, also wurde am Ende eindeutig die richtige Entscheidung getroffen.