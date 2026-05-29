The Witcher 3: Wild Hunt verkauft 65 Millionen Exemplare, CDPR-CEO sieht neue Erweiterung als "erste Begegnung mit dem Witcher-Universum"

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Es ist mehr als ein Jahrzehnt her, seit wir zum ersten Mal unsere Stahl- und Silberschwerter in die Hand genommen und als Geralt von Rivia auf Abenteuer durch den Kontinent gegangen sind, um seine adoptierte Tochter Ciri in The Witcher 3: Wild Hunt zu suchen. Spieler lieben das Spiel von ganzem Herzen, wie der jüngste Verkaufsmeilenstein von CD Projekt Red beweist.

Im neuesten Finanzbericht des Unternehmens sehen wir, dass The Witcher 3: Wild Hunt mehr als 65 Millionen Exemplare verkauft hat. Damit liegt es fest auf Platz 8 der meistverkauften Spiele aller Zeiten, knapp hinter Terraria mit 70 Millionen Exemplaren. Falls du es irgendwie noch nicht geschafft hast, The Witcher 3 zu spielen, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn Songs of the Past erscheint.

Tatsächlich bestätigte CD Projekt Red-CEO Michał Nowakowski, dass es eine großartige Einführung nicht nur in Geralts Geschichte, sondern in das gesamte Witcher-Universum darstellt. "Wir sehen auch großes Potenzial dafür, dass Songs of the Past für viele Spieler die erste Begegnung mit dem Witcher-Universum wird und der Beginn eines neuen Abenteuers – selbst während wir auf die Veröffentlichung von The Witcher 4 warten", schreibt er.

Nowakowski beschrieb die dritte Erweiterung außerdem als "ein ausgezeichnetes Abenteuer und eine Reise in die Vergangenheit, bevor wir den Staffelstab im kommenden The Witcher 4 an Ciri weitergeben." Obwohl noch nichts offiziell bestätigt ist, bedeutet das vielleicht, dass Geralts Leben in Toussaint fortgesetzt wird, wo er am Ende von Blood and Wine scheinbar in den Ruhestand ging, Wir könnten für die dritte Erweiterung in seine Vergangenheit zurückspringen. Der Schlüssel könnte im Namen liegen. Das könnte der Grund sein, warum es als guter Einstieg für neue Fans gilt, da sie so auf den neuesten Stand gebracht werden, ohne Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stunden in das Grundspiel und seine Vorgänger investieren zu müssen. Das werden wir später in diesem Jahr sehen.