The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past wird bei der Gamescom Opening Night Live erscheinen

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Vor ein paar Monaten wurde bestätigt, dass CD Projekt Red tatsächlich gerade dabei ist, eine weitere (und sehr, sehr, sehr, sehr wahrscheinliche) letzte Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt zu machen, die als Songs of the Past bekannt ist. Vor dieser Bestätigung, da Gerüchte wild kursierten, hofften viele, dass diese Erweiterung irgendwann 2026 starten würde, doch dies wurde beendet, als CDPR dem DLC ein Startfenster für 2027 schickte. Das polnische Studio bestätigte jedoch, dass bald weitere Neuigkeiten zur Erweiterung bekannt gegeben werden, insbesondere bei Gamescom.

Nun haben wir ein Update zu diesem Thema, da CDPR in den sozialen Medien bestätigt hat The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past wird bei der Gamescom Opening Night Live auftreten, wenn das große Event am 25. August um 19:00 BST/20:00 CEST stattfindet.

Es ist unklar, ob dies dann zu einer größeren Präsenz der Erweiterung auf der eigentlichen deutschen Convention führen wird, aber wenn Sie sehnsüchtig auf Neuigkeiten gewartet haben, was diese Erweiterung bieten wird, wie sie Geralt von Rivias Geschichte erweitern und verbinden wird und wie sie die Grundlage für The Witcher 4 legen wird, ist dieser Auftritt wahrscheinlich das, worauf Sie achten sollten.