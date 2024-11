The Witcher 3: Wild Hunt sieht jetzt dank eines HD Reworked-Mods noch besser aus

HQ

Obwohl The Witcher 3: Wild Hunt keine Grafik hat, die mit den neuesten Spielen mithalten kann, sieht der CD Projekt Red -Titel immer noch fantastisch aus, was eine Leistung ist, auf die man stolz sein kann, wenn man bedenkt, dass er vor fast einem Jahrzehnt veröffentlicht wurde. Aber dank eines praktischen Mods kannst du jetzt die noch besser aussehende Next-Gen Version des Looks noch atemberaubender machen.

Die Mod ist als HD Reworked Nextgen Edition bekannt und zielt auf eine Vielzahl visueller Elemente ab, darunter Texturen, Materialien, Modelle und mehr, während sie der ursprünglichen Version und Atmosphäre des gefeierten Projekts treu bleibt.

Tatsächlich hat der Mod-Ersteller Halk Hogan PL ein Vergleichsvideo produziert, das das Spiel vor und nach der Installation der Mod zeigt, und die visuellen Änderungen sind sehr offensichtlich. Sie können sich das Video unten selbst ansehen und es sogar hier über Nexus Mods herunterladen.