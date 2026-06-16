The Witcher 3: Wild Hunt Modder stellen Gwent mit neuem Online-Update wieder her

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Es gibt nur wenige bessere Minispiele im gesamten Gaming als Gwent. In einer Kampagne von The Witcher 3: Wild Hunt könnte man problemlos ein Dutzend weitere Stunden auf die Suche nach Ggot-Karten stapeln und sie dann im einfachen, aber süchtig machenden Schere-Stein-Papier-Kartenspiel verwenden. Während das eigenständige Spiel von CD Projekt Red vielleicht schon vor Jahren aufgegeben wurde, ist dank der Modder hinter Witcher Online nun eine neue Form von Online-Gwent zurückgekehrt.

Wie von Wccftech im dritten großen Update des Mods festgestellt, können Witcher Online-Spieler nun mit ihren Freunden in Gwent eintauchen, genau wie im Grundspiel. Der Mod verfolgt, welche Karten, Decks und Helden du hast, sodass es sich genau wie das Einzelspieler-Erlebnis anfühlt, nur mit einem Gegner, der genauso schlau ist wie du.

Das ursprüngliche Gwent-Spiel hat richtig viel Spaß gemacht, aber es gab viele Exploits. Spionagekarten in den Nilfgaard- oder Northern Realms-Decks zu spammen war wirklich OP, und eine einzige Verwendung einer Frostwetterkarte konnte im Grunde jedes Monsterdeck eliminieren. Trotzdem wird es interessant sein zu sehen, ob sich neue Metas durch Online-Gwent entwickeln, und wir freuen uns vor allem, es wieder zu sehen.