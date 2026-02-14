The Witcher 3: Wild Hunt Mod stellt eine riesige Shani-Questreihe in Hearts of Stone wieder her

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt s Hearts of Stone-Erweiterung ist eine tolle kleine Ergänzung zu Geralts Abenteuern auf dem Kontinent. Es bietet vielleicht nicht das Umfang von Blood & Wine, aber einige der Charakterarbeiten mit Olgierd und besonders Gaunter O'Dimm fühlen sich wie einige der besten Werke von CD Projekt Red mit dem Witcher-Werk an. Eine Figur, die sich vielleicht etwas ausgeschlossen fühlt, ist Shani.

Das ist dank der neuen Brothers in Arms-Sammlung nicht mehr der Fall. Mit dem jüngsten Update des Mods haben wir nun eine vollständig wiederhergestellte Shani-Storyline, in der Geralt/der Spieler über ihr Schicksal entscheiden kann, während Gaunter O'Dimm unser (zweites) Lieblings-Hexer-Rothaarige ins Visier nimmt.

Wie YouTuber xLetalis (über PC Gamer) berichtete, erlaubt dir die neue Handlung, anhand bestimmter Dialoge und Entscheidungen zu entscheiden, ob Shani im DLC lebt oder stirbt. Wenn du Shani nicht vor der Gefahr von Gaunter O'Dimm warnst, wird sie buchstäblich vom Blitz getroffen, oder sie kann leben und den Fängen des Mannes entkommen, der sogar Geralt von Rivia in seinen Nebelskin-Stiefeln zittern lässt.