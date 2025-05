The Witcher 3: Wild Hunt hat sich mehr als 60 Millionen Mal verkauft

HQ

Vor kurzem feierte The Witcher 3: Wild Hunt sein zehnjähriges Bestehen. Zehn Jahre ist es her, dass wir uns mit Vesemir auf die Suche nach Yennefer gemacht haben. Zehn Jahre ist es her, dass wir gegen die Wilde Jagd gekämpft haben, um Ciri zu schützen. In dieser Zeit haben sich viele Menschen für Silber- und Stahlschwerter entschieden, wie die neuesten Finanzzahlen des Entwicklers CD Projekt Red zeigen.

In dem Dokument bestätigt CD Projekt Red, dass The Witcher 3: Wild Hunt in den zehn Jahren seines Bestehens mehr als 60 Millionen Exemplare verkauft hat. Das ist eine äußerst beeindruckende Zahl und zeigt, wie beliebt das Spiel bei der Gaming-Community ist.

Im selben Dokument enthüllte CDPR auch, dass die Erweiterung zu Cyberpunk 2077 - Phantom Liberty - seit dem Start inzwischen mehr als 10 Millionen Mal verkauft wurde. Wieder einmal zeigt CD Projekt Red, wie beliebt es ist. Da auch mehr Witcher und Cyberpunk auf dem Weg sind, müssen wir abwarten, ob eine der kommenden Fortsetzungen mit den Verkaufszahlen von The Witcher 3 mithalten kann.