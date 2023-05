The Witcher 3: Wild Hunt hat sich mehr als 50 Millionen Mal verkauft

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt von CD Projekt Red hielt einst den Rekord für die meisten Auszeichnungen für das Spiel des Jahres, so dass es sich zu Recht recht gut verkaufte, noch bevor die Netflix-Show ankam. Henry Cavills Interpretation von Geralt führte jedoch zu einem unglaublichen Schub, da das Spiel aus dem Jahr 2015 von 20 Millionen verkauften Exemplaren einige Monate vor der Show auf 40 Millionen im letzten Sommer sprang. Man könnte meinen, dass sich die Dinge von da an verlangsamt haben, aber das ist bei weitem nicht der Fall.

Das polnische Unternehmen gibt bekannt, dass The Witcher 3: Wild Hunt inzwischen mehr als 50 Millionen Exemplare verkauft hat. Ja, es hat im letzten Jahr weitere 10 Millionen Einheiten verkauft, eine Leistung, für die die PlayStation 5- und Xbox Series-Versionen, die im Dezember auf den Markt kamen, wahrscheinlich einen großen Teil des Verdienstes einheimsen können.

Was dies noch beeindruckender macht, ist, dass die The Witcher-Serie als Ganzes 75+ Millionen Exemplare verkauft hat, was bedeutet, dass das dritte Spiel zwei Drittel davon ausmacht. Kein Wunder, dass The Witcher 4, The Witcher Remake und ein paar Spin-offs mit diesem enormen und kontinuierlichen Erfolg im Hinterkopf in Arbeit sind.