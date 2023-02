The Witcher 3: Wild Hunt hat gerade ein neues Update bekommen

HQ

Es ist ungefähr sechs Wochen her, seit CD Projekt Red die New-Gen-Edition von The Witcher 3: Wild Hunt veröffentlicht hat, die es Spielern ermöglicht, Geralt of Rivia's gefeierte Abenteuer in höheren Auflösungen und mit höheren Bildraten auf PS5 und Xbox Series zu erleben. Konsolen. Zu diesem Zweck hat der Entwickler jetzt ein Update für das Spiel veröffentlicht, um eine Reihe von Stabilitäts- und Leistungsproblemen zu beheben, die das Spiel plagen, sowie eine Sammlung von Fehlern.

Bekannt als Patch 4.01, gilt dieses Update auch für die PC-Version des Spiels, und was es tut, können Sie die Liste der Korrekturen unten sehen:

PC-SPEZIFISCH



Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellung "Bildschirmraumreflexionen" auf dem PC nicht funktionierte, obwohl sie eingeschaltet war. Spieler, die ihre SSR-Einstellung zuvor auf hoch eingestellt haben, bemerken möglicherweise Auswirkungen auf die Leistung.



Es wurde ein neuer Leistungsmodus für Raytracing-Globalbeleuchtung hinzugefügt, der von Spielern mit kompatibler Hardware umgeschaltet werden kann. Es verbessert die Bildrate, indem es die Leistung über Reichweite und Präzision stellt.



KONSOLENSPEZIFISCH



Es wurde ein Problem behoben, bei dem Konsolen eine höhere Anzahl von Spielständen als ihr eingestelltes Limit erstellen konnten, was zu verschiedenen Problemen beim Speichern des Spiels oder beim Zurücksetzen von Benutzereinstellungen führte.



Verbesserte Screen Space Reflections-Qualität auf Next-Gen-Konsolen.



Optimierte globale Raytracing-Beleuchtung auf Next-Gen-Konsolen zur Verbesserung der Leistung des Raytracing-Modus.



QUESTS & GAMEPLAY - Verfügbar auf allen Plattformen



Gefechtsvorbereitungen - Es wurde ein Problem behoben, bei dem es unmöglich sein konnte, mit Avallac'h während des Ziels "Lass Avallac'h wissen, dass alles bereit ist" zu interagieren.



Familienangelegenheiten - Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das Spiel während des Übergangs zu Ciri's Story: Out of the Shadows abstürzte, wenn man mit dem Blutigen Baron sprach.



Königsgambit - Es wurde ein Problem behoben, bei dem es aufgrund eines unsichtbaren Hindernisses unmöglich sein konnte, am Faustkampf mit dem zweiten Vildkaarl teilzunehmen.



Wine Wars: Belgaard - Es wurde ein Rückblick auf das Problem hinzugefügt, das wir in 4.00 behoben haben, bei dem die Quest nicht abgeschlossen werden konnte, wenn der Spieler während der Erkundung eines der erforderlichen Monsternester zerstörte.



Ein gefährliches Spiel - Die Rüstung in Caesars Zimmer sollte nun ihr Aussehen ändern, wenn die alternative Nilfgaardianische Rüstung eingeschaltet wird.



Axii-Marionette - Erhöhte die Gesundheit und den Schaden, den die Puppe verursacht.



Die Adrenaline Rush-Mutation sollte nun gemäß ihrer Beschreibung funktionieren.



Verschiedene kleine Korrekturen für Quests und Zwischensequenzen.



LOKALISIERUNG - Verfügbar auf allen Plattformen



Verschiedene Probleme mit der arabischen Lokalisierung wurden behoben.



Die lokalisierten Versionen von Oriannas Lied "Lullaby of Woe" wurden auf Koreanisch und vereinfachtem Chinesisch hinzugefügt.



Priscillas lippensynchrone Animation wurde an ihr Voice-Over in vereinfachtem Chinesisch während des Songs "The Wolven Storm" angepasst.



Es sollte bekannt sein, dass es ein paar andere Änderungen gibt, die als so klein angesehen werden, dass sie es diesmal nicht auf die Patchnotes geschafft haben.