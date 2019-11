The Witcher 3: Wild Hunt feiert ab 19. Dezember im Xbox Game Pass

CD Projekt Red hat am Abend bekanntgegeben, dass sie sich mit Microsoft einigen konnten und The Witcher 3: Wild Hunt im Dezember in das Gaming-Abo Xbox Game Pass integrieren werden. Auf der Xbox One dürfen alle Abonnenten das gefeierte Rollenspiel mitsamt den beiden hervorragenden Zusatzinhalten Heart of Stone und Blood and Wne ohne zusätzliche Kosten (ihr müsst nur die Abo-Gebühr vom Game Pass zahlen) spielen. Am gleichen Tag ist übrigens die Premiere der Witcher-Serie von Netflix angesetzt - was für ein praktischer Zufall.

