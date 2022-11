The Witcher 3: Wild Hunt erscheint im Dezember für PS5 und Xbox Series

HQ

CD Projekt Red har verzögerte die PlayStation 5- und Xbox-Serienversionen von The Witcher 3: Wild Hunt immer wieder, aber die Entwickler schienen sehr zuversichtlich, die geplante Veröffentlichung im vierten Quartal in letzter Zeit zu machen. Dafür gibt es offenbar einen guten Grund.

Das Team hat bekannt gegeben, dass die New-Gen/Next-Gen-Versionen von The Witcher 3: Wild Hunt am 14. Dezember erscheinen werden. Es wird auch wiederholt, dass diejenigen von uns, die das Spiel bereits auf PS4 und / oder Xbox One besitzen, dieses Upgrade kostenlos erhalten. Weitere Details und Videos werden irgendwann nächste Woche in einem Stream geteilt, aber wir wissen bereits, dass diese neuen Versionen neue Inhalte enthalten werden, die von der Netflix-Show inspiriert sind.