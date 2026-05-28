The Witcher 3: Wild Hunt erhält vor der Veröffentlichung von Songs of the Past neue Mindestanforderungen an den PC

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The Witcher 3: Wild Hunt ist ein elf Jahre altes Spiel, aber das heißt nicht, dass es für deinen PC ein Kinderspiel sein wird, egal welche Ausstattung du hast. Mit einer neuen Erweiterung, die offiziell im nächsten Jahr erscheinen wird, erhöht CD Projekt Red die Mindestsystemanforderungen für The Witcher 3.

Wie in einem neuen Beitrag auf der technischen Support-Seite von CD Projekt Red beschrieben, steigen im nächsten Update für The Witcher 3: Wild Hunt die Mindestsystemanforderungen deutlich an. Zunächst einmal wird das Spiel nur mit Windows 11 kompatibel sein, ebenso wie Cyberpunk 2077, da Microsoft im Oktober letzten Jahres die Unterstützung für Windows 10 eingestellt hat. Das bedeutet, dass CPUs, die unter Windows 11 unterstützt werden, und GPUs mit aktiver Treiberunterstützung für Windows 11 die einzigen CPUs und GPUs sein werden, die du künftig verwenden kannst. Es ist auch erwähnenswert, dass HDDs nicht mehr unterstützt werden, was für alle, die keine langen Ladezeiten mögen, wirklich schade sein könnte.

Die spezifischen Mindestanforderungen sind unten aufgeführt:

CPU: AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GB

VRAM: 6 GB

RAM: 12 GB

Speicher: 70 GB SSD

Betriebssystem: 64-Bit-Windows 11

Das ist ein ziemlicher Unterschied zu den aktuellen Mindestanforderungen auf Steam, die immer noch die Version vor Songs of the Past widerspiegeln. Diese sind wie folgt:

Betriebssystem: 64-Bit-Windows 7, 64-Bit-Windows 8 (8.1)

PROZESSOR: Intel CPU Core i5-2500K 3,3GHz / AMD A10-5800K APU (3,8GHz)

SPEICHER: 6 GB RAM

GRAFIK: Nvidia GPU GeForce GTX 660 / AMD GPU Radeon HD 7870

DIRECTX: Version 11

SPEICHER: 50 GB verfügbarer Speicherplatz

The Witcher 3: Wild Hunt benötigt jetzt doppelt so viel RAM wie zuvor und eine deutlich leistungsstärkere CPU und GPU für minimale Einstellungen. Die neuen Mindestanforderungen sind nicht allzu weit von den alten empfohlenen PC-Anforderungen entfernt, aber sie sind trotzdem ein deutlicher Vorteil. Wenn du deinen PC nicht für ein Update auf ein zehn Jahre altes Spiel aufrüsten möchtest, empfiehlt CD Projekt Red, bei einer älteren Version von The Witcher 3: Wild Hunt zu bleiben. Diese neuen Anforderungen könnten auch erklären, warum die dritte Erweiterung für die Nintendo Switch noch nicht angekündigt wurde.