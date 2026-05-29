The Witcher 3: Wild Hunt dritte Erweiterung offiziell bestätigt, die auf der diesjährigen Gamescom die Bühne betritt

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Erst diese Woche haben wir die Ankündigung gesehen, dass The Witcher 3: Wild Hunt eine dritte und (fast bestimmt) letzte Erweiterung mit Songs of the Past bekommt. Wir haben vorerst nichts außer einem Titel und einem Poster, aber kürzlich haben wir auch eine Bestätigung erhalten, wann wir mehr von Geralts Rückkehr sehen werden.

Wie Geoff Keighley auf Twitter/X gepostet hat, wird The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past auf der Gamescom vorgestellt. Da Keighley dies enthüllt hat, ist es wahrscheinlich, dass die Erweiterung Teil von Opening Night Live sein wird, das am 25. August stattfindet. Weitere Informationen werden nicht gegeben, aber wir hoffen, dass auch Songs of the Past ein Veröffentlichungsdatum festgelegt wird. Vielleicht sogar eine spielbare Demo für die Fans auf der Showcase.

Songs of the Past soll 2027 erscheinen, und da es angeblich als eine Art Brücke zwischen The Witcher IV und The Witcher 3: Wild Hunt dienen soll, könnte das bedeuten, dass das erstere Spiel irgendwann 2028 und nicht im nächsten Jahr erscheint. Wir müssen abwarten, aber selbst wenn ein doppeltes Witcher-Veröffentlichungsjahr wie der Traum klingt, könnte es zu schön sein, um wahr zu sein.