The Witcher 3: Wild Hunt bekommt diesen Donnerstag einen besonderen Jubiläums-Livestream

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Wird die lange gemunkelte neue Erweiterung für The Witcher 3 endlich am Donnerstag angekündigt? Nun, irgendetwas ist definitiv in Planung, denn CDPR hat einen Jubiläumslivestream angekündigt, um das Spiel zu feiern, der für diesen Donnerstag um 17:00 Uhr MESZ geplant ist.

Während des Livestreams werden die Entwickler Kacper Niepokólczycki und Magdalena Zych teilnehmen und scheinen sich in irgendeiner Form auf Toussaint zu konzentrieren, den Bereich, der in Blood and Wine eingeführt wurde und schnell zu einem Favoriten bei vielen von uns wurde.

Was genau der Stream sonst noch bieten wird, bleibt etwas rätselhaft, und CDPR hat bisher keine Details außer den Teilnehmern und der Tatsache, dass es mit Blood and Wine verbunden ist, bekannt gegeben. Aber nach früheren Gerüchten glauben und hoffen viele, dass wir sowohl mit neuen Inhalten als auch mit Zukunftsplänen rund um die Witcher-Spiele verwöhnt werden.