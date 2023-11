The Witcher 3: Wild Hunt bekommt 2024 einen offiziellen Mod-Editor

HQ

Während Bethesda ein ziemlich lautstarker Unterstützer der Modding-Community war und insbesondere Möglichkeiten für Leute hinzufügte, ihre Kreationen einzubringen und sie in den Haupttiteln weit zu verbreiten, war CD Projekt Red oft auf einem anderen Weg.

Jetzt hat der polnische Spieleentwickler jedoch bekannt gegeben, dass er die Modding-Community anzapfen wird, um den Lebenszyklus von The Witcher 3: Wild Hunt weiter zu verlängern. Uns wurde gesagt, dass wir uns nächstes Jahr zu einem unbestimmten Zeitpunkt auf ein offizielles Mod-Editor-Debüt im Spiel freuen können, was bedeutet, dass ihr in der Lage sein werdet, von der Community erstellte Quests und Inhalte herunterzuladen, um die Welt als Geralt von Riva weiter zu erkunden.

CD Projekt bestätigt, dass wir irgendwann im nächsten Jahr mehr über den Mod-Editor hören werden.