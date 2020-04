The Witcher 3: Wild Hunt bei rund 28 Millionen verkauften Exemplaren

Im vergangenen Sommer teilte CD Projekt mit stolz geschwellter Brust mit, dass sich The Witcher 3: Wild Hunt mittlerweile über 20 Millionen Mal verkauft hatte. Da das Game vor mehr als vier Jahren veröffentlicht wurde, dachten sicher nur wenige, dass die Verkaufszahl noch erheblich wachsen würde, doch dann veröffentlichte Netflix ihre The-Witcher-Serie und plötzlich waren Geralt, Ciri und Yennefer wieder in aller Munde. Das polnische Unternehmen verzeichnete daraufhin mehr als fünfmal so hohe Verkaufszahlen, wie im Jahr davor (gleicher Zeitrahmen), was zu erstaunlichen Ergebnissen führte.

Der jüngste Finanzbericht von CD Project zeigt, dass inzwischen rund 28 Millionen Exemplare von The Witcher 3: Wild Hunt verkauft wurden. Das extreme Wachstum auf dem PC im letzten Jahr dürfte daran eine großen Anteil haben, außerdem erschien Geralts Abenteuer natürlich auch auf der Nintendo Switch, was äußerst beliebt war. Haben eure Freunde The Witcher 3: Wild Hunt erst im letzten Jahr nachgeholt?