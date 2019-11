The Witcher 3, Rage 2, Final Fantasy und mehr sind bereit für den Xbox Game Pass

Microsoft hat am Donnerstagabend einige der Spiele erwähnt, die in Zukunft zum Xbox Game Pass stoßen werden. Die Höhepunkte sind sicher The Witcher 3: Wild Hunt, Rage 2, Remnant: From the Ashes, Final Fantasy XV und die drei Yakuza-Spiele, doch es sind noch viele weitere Games bestätigt worden. Unter dem Video findet ihr die komplette Liste aller bestätigten Titel, die in absehbarer Zeit das Gaming-Abonnement des Publishers erweitern sollen.

Diese Spiele sind ab sofort im Xbox Game Pass:

Darauf können wir uns noch in diesem Herbst und Anfang 2020 freuen: