The Witcher 3: Geralts Synchronsprecher stachelt Gerüchte um Switch-Port an

The Witcher 3: Wild Hunt ist eines der beliebtesten Spiele unserer Zeit, mit dem sich CD Projekt Red in die Herzen vieler Spieler katapultiert hat. Doch was ist, wenn Geralt von Rivas Reise noch gar nicht auf allen Plattformen zu einem Ende gekommen ist?

Doug Cockle, der Synchronsprecher von Geralt in den Spielen, hat vor kurzem auf seinen sozialen Medien einen Beitrag geteilt, der sich mit dem Gerücht eines Switch-Ports beschäftigt. Ein japanischer Händler hat The Witcher 3 auf dem Hybriden gelistet, obwohl es keine offizielle Bestätigung dafür gibt - wir haben in der Vergangenheit bereits ähnliche Aktionen gesehen.

Cockle schrieb dazu jedoch den schelmischen Spruch "Wer will das ebenfalls sehen... ;)" und das hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Möchte uns der Darsteller etwas mitteilen? Die E3 steht vor der Tür und vielleicht sorgen die warmen Temperaturen sogar bei Profis dazu, dass ihre Emotionen überkochen? Was haltet ihr von der Sache - ist das ein netter Teaser oder ein epischer Schabernack?

