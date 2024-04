The Wild Robot wird auf dem Internationalen Filmfestival von Annecy gezeigt

HQ

DreamWorks wird den Zuschauern auf dem Internationalen Filmfestival von Annecy im Juni einen ersten Blick auf seinen kommenden Animationsfilm The Wild Robot geben.

Eine frühe Vorschau des Films wird am 11. Juni zusammen mit einer Präsentation des Filmemachers von Autor und Regisseur Chris Sanders (The Croods) gezeigt. Laut Variety wird es später am selben Tag auch ein Künstler-Panel mit der kreativen Leitung der Filme geben. Am darauffolgenden Tag, dem 12. Juni, folgt eine Signierstunde mit den Filmemachern.

"Während wir uns unserem 30-jährigen Jubiläum in diesem Herbst nähern, strebt DreamWorks Animation weiterhin nach neuen Ebenen künstlerischer Exzellenz mit Geschichten, die die Herzen und Köpfe des Publikums auf der ganzen Welt entzünden, und kein Film verkörpert diese Mission mehr als Chris Sanders' The Wild Robot ", sagte Margie Cohn, Präsidentin von DreamWorks Animation. "Chris und Produzent Jeff Hermann haben Peter Browns berühmte literarische Sensation liebevoll in ein echtes Kunstwerk umgesetzt. Wir haben keinen Zweifel daran, dass der Film, den sie geschaffen haben, ein Klassiker ist, und wir sind stolz und fühlen uns geehrt, diesen exklusiven Blick auf ihre Leistung in Annecy in diesem Jahr zu teilen."

Das Internationale Filmfestival von Annecy findet vom 9. bis 15. Juni statt.