The Wild Robot Fortsetzung in Arbeit bei DreamWorks

HQ

The Wild Robot ist der Animationsfilm, von dem diesen Oktober alle schwärmen. Einige haben gesagt, dass es der bisher beste Film des Studios DreamWorks ist, und selbst wenn Sie anderer Meinung sind, kommt das kalte, harte Geld für den Film herein. Mit einem Budget von 148 Millionen US-Dollar und einem Budget von 78 Millionen US-Dollar ist es nicht ganz der Kassenschlager, den sich DreamWorks erhofft hatte, aber er hat genug für eine Fortsetzung generiert.

Filmemacher Chris Sanders bestätigte gegenüber Deadline, dass eine Fortsetzung in Arbeit sei. "Zu 100 Prozent ja, es gibt absolut Pläne für einen zweiten", sagte er. Sanders war auch Autor und Regisseur von "Drachenzähmen leicht gemacht", "Lilo & Stitch" und "Die Croods".

The Wild Robot kommt diese Woche auf digitale Plattformen. Nach weniger als einem Monat an den Kinokassen wird der Film am 15. Oktober in die Kinos kommen. Wieder einmal scheint es, dass die Filmfirmen froh sind, nicht so viel Geld auf traditionelle Weise zu generieren, wenn es sich um einen süßen Streaming-Deal handelt.