The Wild Robot ist schon seit einiger Zeit in den Kinos auf der ganzen Welt zu sehen, aber hier in Großbritannien kam er erst an diesem Wochenende in die Kinos. Da ich keine Augenklappe aufsetzen und in die tückischen Gewässer der Piraterie eintauchen wollte, wartete ich ab, vermied Spoiler, und jetzt kann ich endlich sagen, dass ich verstehe, warum die Leute sagen, dass dies der beste DreamWorks-Film aller Zeiten ist.

Ich stimme ihnen nicht zu, nicht ganz, denn ich denke immer noch, dass Kung Fu Panda und Drachenzähmen leicht gemacht Meisterwerke bleiben, aber lieber Gott, kommt The Wild Robot dem nahe. In dem Film spielt Lupita Nyong'p einen hilfsbereiten Roboter, der auf einer unbewohnten Insel an Land gespült wird. Unbewohnt von Menschen, denn es gibt viele Tiere, die auf der Insel ihr Leben verbringen, von denen keines glücklich ist, wenn dieses zerbrochene Blech in ihre natürliche Ruhe eintreten kann. Nach einer Situation, die ich nicht spoilern will, wird der Roboter (Roz) in die Obhut eines jungen Gänschens gegeben, das sie aufziehen muss, damit es vor dem Winter umziehen kann.

Die ursprüngliche Geschichte von The Wild Robot ist ein Kinderbuch, was erklärt, warum die Handlung so einfach ist. Für Roz gibt es keine verdrehte Vergangenheit, keine Grauzone, in die sie sich einfügt. Sie ist ein Roboter, und Nyong'o spielt sie brillant. Niemals zu vielen Emotionen nachzugeben, nie so zu tun, als ob da eine echte Person dahinter steckt. Das bedeutet natürlich nicht, dass Roz keine liebenswerte Figur ist, die ihre emotionale Tiefe wachsen lässt, aber es fühlt sich so an, als ob Nyong'o wirklich die Extrameile gegangen ist, um ein Robotergefühl in unserer Hauptfigur zu erzeugen. Die anderen Synchronsprecher des Films machen ebenfalls einen großartigen Job, mit einer gestapelten Besetzung, darunter Pedro Pascal als schlauer Fuchs, Bill Nighy als gealterte Gans und der immer liebenswerte Matt Berry als Biber, der mich an einen seltsamen Kollegen erinnerte, den ich bei meinem ersten Job hatte.

Die Sprecher machen einen großartigen Job, aber sie reichen nicht aus, um den Film zu tragen. Sehr früh werdet ihr den echten Starspieler von The Wild Robot sehen, was wenig überraschend an der Grafik liegt. Der Film ist einfach großartig und DreamWorks verwendet weiterhin den gleichen lebendigen visuellen Stil wie in Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch, mit großer Wirkung. Die Farben knallen, die Charaktere fühlen sich lebendiger an als je zuvor und es ermöglicht Ihnen, sich leichter auf einer emotionalen Ebene zu engagieren. Das ist ein wichtiger Grund, warum ich mich so sehr zur Animation hingezogen fühle und warum ich denke, dass DreamWorks in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren oft einige der denkwürdigsten Filme und Charaktere geschaffen hat.

The Wild Robot ist ein emotionaler Film, und er hat keine Angst, an den Herzen zu ziehen. Von der fünfköpfigen Gruppe, mit der ich ging, hatten drei Tränen in den Augen oder rollten während des Films über die Wangen. Nur ich und ein anderer Freund blieben stoisch, aber er weiß wirklich, wie er dich kriegen kann. Mit einem brillanten Soundtrack in Kombination mit dem Testen der eigenen Emotionen genau im perfekten Moment musste der größte Teil meines Kinos nach der Taschentuchschachtel greifen, bevor der Abspann lief. Ich muss sagen, dass ich denke, dass der Film seinen emotionalen Höhepunkt ziemlich früh erreicht, und ich habe mich seltsamerweise gefragt, ob er fast in der Mitte fertig war, was dieses seltsame Gefühl im Kino erzeugte, als ob ich eine superlange Abspannsequenz sehen würde.

Abgesehen von diesem kleinen Kritikpunkt ist das Tempo des Films sehr gut. Eineinhalb Stunden vergehen wie im Flug, und es fühlt sich an, als wäre so viel darin enthalten. Auch hier bleibt die Handlung einfach, so dass die ganze Familie mitmachen kann, ohne die Kinder alle paar Minuten mit bunten Farben zu bewerfen, um sie zu unterhalten, aber es gibt auch Wendungen, die verhindern, dass man sich langweilt. Es bleibt alles ziemlich vorhersehbar, aber The Wild Robot ist einfach ein so charmanter, herzerwärmender Film, dass man ihn nicht wirklich für seine Einfachheit loben kann, wenn man ihn zu seinem Vorteil nutzt.

Nachdem Ruby Gillman: Teenage Kraken mich ein wenig besorgt um DreamWorks gemacht hat, beweist The Wild Robot einmal mehr, warum dieses Studio bestehen bleiben muss. Nachdem ich sowohl Inside Out 2 als auch The Wild Robot gesehen habe, kann ich Ihnen mit Zuversicht sagen, welcher Film die Milliarden verdient, und es ist nicht der, bei dem Sie sich den Kopf über die Regeln kratzen, nach denen die Emotionen für die Hälfte des Films leben (auch wenn er auch sehr gut ist). Ich kann nur hoffen, dass The Wild Robot seine Blüten bekommt und dass dieser Film in Zukunft ein neues Muster der Exzellenz für DreamWorks einleitet.