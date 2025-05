The Who wollen ihre Tourneen abschließen

HQ

Retirement heißt eine der berühmtesten Rockbands aller Zeiten. The Who wollen endlich zur Ruhe kommen, nachdem sie ihr musikalisches Talent und ihre Songs seit über 60 Jahren mit der Welt teilen. Als Teil dieser reduzierten Bemühungen hat die Band ihre Pläne bekannt gegeben, später in diesem Jahr eine letzte Tour durch Nordamerika zu machen, die damit die US-Auftritte beenden soll, die bereits 1967 begannen.

In der Ankündigung der Pressemitteilung heißt es, dass diese Tour unter dem Namen The Song is Over North America Farewell Tour (benannt nach dem Song der Band aus dem Jahr 1971) bekannt sein wird und sie nach Atlantic City, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Newark, Philadelphia, Seattle, Toronto, Vancouver und anderen Städten führen wird.

Frontmann Roger Daltrey sagte über diese Tour: "Die Herzlichkeit des amerikanischen Publikums hat mich über die Jahre inspiriert und spiegelt das Gefühl wider, das ich hatte, nachdem ich die ersten Rockplatten im Radio gehört hatte. Musikalische Freiheit! Rock gab uns ein Gefühl der Generationenrebellion. Für mich war Amerika schon immer großartig. Die kulturellen Unterschiede haben mich sehr geprägt, das war das Land des Möglichen. Es ist nicht einfach, den großen Teil meines Lebens zu beenden, den das Touren mit The Who war. Danke, dass ihr für uns da seid und freue mich darauf, euch ein letztes Mal zu sehen."

Der Verkauf der Tickets für die Tour beginnt morgen, am 13. Mai, und was dies für die Tourneen von The Who in anderen Teilen der Welt bedeutet, wäre eine vernünftige Vermutung, dass auch eine echte letzte Tour auf dem Weg ist, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die Mitglieder in ihren späten 70ern und frühen 80ern sind.

