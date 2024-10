The Who erhalten Gedenkbriefmarken zum 60-jährigen Jubiläum

HQ

Wir haben gesehen, wie sich die Royal Mail mit vielen verschiedenen Ikonen und beliebten Marken für thematische Briefmarkenkollektionen zusammengetan haben, und in naher Zukunft wird dies wieder der Fall sein. Dieses Mal liegt der Fokus auf der Rockband The Who, die anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums eine Kollektion erhält.

Die Briefmarken ähneln den Albumcovern der Band und sind in einer Vielzahl verschiedener Sets und Themen erhältlich, in denen sich Sammler aller Art sonnen können. Sie können gerahmte Sets, limitierte Briefmarkenbücher, Medaillenumschläge aus Metall und natürlich auch die grundlegenden Briefmarken erhalten.

The Who Die Briefmarkenkollektion wird am 17. Oktober zu einer Vielzahl unterschiedlicher Preise vorgestellt, von denen Sie sich hier selbst überzeugen können.

