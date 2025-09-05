The White Lotus Staffel 4 geht nach Frankreich

HQ

Ist es nicht toll, wenn Amerikaner sagen, dass sie gerne einmal Europa besuchen würden? Sprichst du von Birmingham oder Rom, Kumpel, denn das sind ganz unterschiedliche Erfahrungen. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden eine Schar reicher Amerikaner nach Frankreich reisen, um dort Urlaub zu machen, der in der vierten Staffel von The White Lotus mit Sicherheit schief gehen wird.

Dies geht aus einem Bericht von Deadline hervor, der behauptet, dass die Serie in ihrer vierten Staffel an die französische Riviera gehen wird. HBO hat eine Marketingpartnerschaft mit den Four Seasons, da sie gleichzeitig als White Lotus-Drehorte fungieren. Spekulationen deuten auf das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat als Drehort hin, da es durch seine Nähe zu Cannes Verbindungen zu Hollywood hat.

Quellen sagen, dass noch kein Hotel bestätigt wurde, und HBO-Vertreter haben es abgelehnt, den Bericht zu kommentieren. Weitere Orte könnten das Megève in den französischen Alpen und das Hotel George V im Herzen von Paris sein. Beide sind auch Four Seasons Hotels.

Wir müssen auf eine offizielle Bestätigung warten, aber Mike White, der Schöpfer von The White Lotus, hat gesagt, dass er in zukünftigen Staffeln weg von krachenden Steinen und hin zu mehr Hotelmorden kommen will.