The White Lotus Staffel 3 kommt 2025

Mike Whites gefeierte Dramaserie The White Lotus ist in letzter Zeit stecken geblieben. Zwischen den anhaltenden Streiks und den wenigen Informationen von HBO darüber, wann die Serie zurückkehren wird, haben wir uns gefragt, wann wir das nächste Mal in ein fabelhaftes Urlaubsresort entführt werden, um in einen Mordfall verwickelt zu werden.

Glücklicherweise wurde im Rahmen der gestrigen Pressekonferenz von HBO (danke, Variety) nun enthüllt, dass The White Lotus irgendwann im Jahr 2025 für seine dritte Staffel zurückkehren soll. Hinzu kommt, dass die It Prequel-Serie, bekannt als Welcome to Derry, ebenfalls 2025 debütieren soll, nachdem sie Ende 2024 verschoben wurde.

Es heißt, dass die dritte Staffel in Thailand spielen wird und dass Natasha Rothwell ihre Rolle aus Staffel 1 als Teil davon wieder aufnehmen wird. Was Welcome to Derry betrifft, sind die Informationen über die Serie weitaus spärlicher, und alles, was wir wissen, ist, dass Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe und Stephen Rider die Hauptrollen spielen werden.

Freust du dich auf mehr von The White Lotus?