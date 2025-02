The White Lotus: Staffel 3 Folge 1-3 Rezension

HQ

The White Lotus - so wie ein Kurzurlaub Ihre Perspektive auf das Leben auffrischt - ist ein perfekter Palettenreiniger für das Fernsehen. Als jemand, der die meiste Zeit meines Tages vor einem Bildschirm sitzt, ist es für irgendetwas, sei es ein Spiel, einen Film oder eine Show, schwierig, mich wirklich davon zu überzeugen, länger vor einem Fernseher oder Monitor zu bleiben, als ich sollte, aber The White Lotus hat diese Macht immer besessen. Eine TV-Show, die sich nie wie eine große Verpflichtung anfühlt.

The White Lotus hat uns in wunderschöne Resorts an noch schöneren Orten geführt und war schon immer eine sehr sehenswerte Show, nicht nur, um zu sehen, wie die andere Hälfte lebt, sondern auch, um tief in die Fremdheit und Abweichung einzutauchen, die in diesen Hotels vor sich geht. Du weißt, dass etwas schief gehen muss, und The White Lotus spielt nicht mit dem Gedanken, dass die neueste Staffel anders sein könnte. Der Haken an der Sache ist, dass man sich in alle Charaktere hineinversetzt, sei es in der Hoffnung, dass sie aufsteigen oder fallen, um zu sehen, wer das unglücklichste Schicksal erleidet.

The White Lotus Staffel 3 führt uns nach Thailand, einem Ort, der die gleiche Wärme und Exotik ausstrahlt wie der Drehort der ersten Staffel, aber um einen direkten Vergleich zu vermeiden, The White Lotus Staffel 3 führt einen Fokus auf das Wohlbefinden ein und nutzt neue Heilmethoden, um zu versuchen, seine Gäste geistig und körperlich neu zu fokussieren. Dies dient auch als solide Einführung in unsere Charaktere, wer sie sind und was sie suchen oder womit sie sich auseinandersetzen, dank der Zeit, die sie ihrer Therapie widmen. Für manche mag es ein bisschen zu aufdringlich sein, aber ich fand es fesselnd und eine schöne Trennung zwischen der Atmosphäre, die die thailändischen und hawaiianischen Resorts geschaffen haben.

Es gibt ein paar Ähnlichkeiten zwischen unserer Gästeliste in der ersten und dritten Staffel. Die Reise nach Italien in The White Lotus Staffel 2 fühlt sich jetzt eher wie ein Ausreißer an, da wir in Staffel 3 wieder eine dysfunktionale Familie und ein ungleiches Paar haben, aber diese Charaktere auf diese Rollen zu reduzieren, würde ihnen einen Bärendienst erweisen. Die Familie von Jason Isaacs und Parker Posey fühlt sich eigenständig und frisch an, und Walton Goggins an der Seite von Aimee Lou Wood sind weit entfernt von den anderen Beziehungen, die wir in der Serie gesehen haben.

Größtenteils sind es die Charaktere, die dich süchtig nach The White Lotus halten, und obwohl das Drehbuch brillant ist, wird ein Großteil deiner Investition in die Charaktere von ihren Schauspielern kommen. Wie erwartet enttäuscht niemand in der Besetzung. Nachdem ich nur die ersten drei Folgen gesehen habe, kann ich nicht die gesamte Staffel kommentieren, aber so weit, so gut. Zu den herausragenden Künstlern gehören Parker Posey, der jede Szene stiehlt, in der sie zu sehen ist, sowie Carrie Coon und der stets hervorragende Walton Goggins. Wir müssen vielleicht einfach akzeptieren, dass Goggins an dieser Stelle der König des Fernsehens ist. Die rechtschaffenen Edelsteine, Fallout und jetzt The White Lotus. Alles, was ihm gegeben wird, leistet er unglaubliche Arbeit.

Die Besetzung mit thailändischen Talenten ist ebenfalls sehr stark, und auch hier ermöglicht es The White Lotus, einige Charaktere zu finden, mit denen man sich durch die Darstellung des Personals und der Einheimischen tatsächlich identifizieren kann, genau wie in den vergangenen Staffeln. Obwohl ich sagen würde, dass einige Charaktere viel weiter entwickelt sind als andere, und man kann sagen, wo die Favoriten in dieser Staffel liegen, gibt es noch viel Zeit, um weitere Fäden zu entwickeln, und in einer Serie, in der ein Geheimnis im Mittelpunkt steht, ist es wahrscheinlich das Beste, dass wir nicht alles von Anfang an herausfinden können.

In diesen ersten drei Episoden kann ich nicht sagen, dass ich von dem, was ich gesehen habe, absolut überwältigt bin, aber ich bin mehr als gespannt, wohin diese Geschichte gehen wird. So lustig wie geheimnisvoll es ist, zeigt The White Lotus weiterhin, dass selbst ein schöner Ort voller schöner Menschen alles andere als das Paradies sein kann. Jetzt, da Succession vorbei ist und Severance zeigt, dass Apple TV+ die neue Heimat des Prestige-Fernsehens sein kann, braucht HBO eine Serie wie The White Lotus, die nach einigen Stolpersteinen mit House of the Dragon und Dune: Prophecy im Jahr 2024 genauso gut ist wie eh und je.