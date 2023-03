The White Lotus ist für Staffel 3 auf dem Weg nach Thailand

In den letzten beiden Staffeln hat uns The White Lotus an einige wirklich atemberaubende Orte auf der ganzen Welt geführt. Ursprünglich mit Hawaii beginnend und dann mit Italien im letzten Jahr, mit allen Augen auf Staffel 3 der Show, hat Variety nun berichtet, wo es spielen wird.

Es wurde berichtet, dass die Show als nächstes nach Südostasien gehen wird, wobei das Hotel in Thailand ansässig sein wird. Während der genaue Drehort nicht bekannt gegeben wurde, da die letzten beiden Staffeln in Four Seasons Resorts gedreht wurden, scheint es wahrscheinlich, dass Staffel 3 auch in einem der vier Resorts der Hotelkette im Land gedreht wird.

In Bezug darauf, wann Staffel 3 von The White Lotus i erscheinen soll, da die Produktion noch nicht begonnen hat, gibt es kein genaues Wort darüber, aber hoffentlich wird es nicht zu lange dauern, da sich die Show wirklich als eines der neuesten Angebote von HBO etabliert hat.